Glarner Gemeindeversammlung streicht sechs Meter hohe Kreiselfigur 

Ein Raunen geht durch die Buchholz-Turnhalle, als Gemeinderat Hans Peter Spälti die Ausmasse der Kreiselskulptur verliest, die dereinst in Netstal ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) erinnern soll. Sechs Meter hoch und drei Meter breit soll die Figur werden und 2,8 Tonnen wiegen. Gleichzeitig wird der Entwurf von Christian Zimmermann aus der Hammerschmiede in Mühlehorn an die Wand projiziert: Er zeigt einen Schwinger mit Sonnenblume und Glarner Gemeindewappen.