«Es ist wie immer: Es müsste schneller gehen»

Die Bündner Klimabewegung äussert sich seit ihren Anfängen im Jahr 2019 stets kritisch gegenüber politischen Institutionen. Appelle an die Entscheidungsträgerinnen und -träger schallen jeweils mit einem vorwurfsvollen Unterton durch die Strassen: «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!» oder auch: «Streik in der Schule, Streik in der Fabrik – das ist uns’re Antwort auf eure Politik!» So tönte es zuletzt an der Klimademonstration vom 24. Juni durch die Churer Altstadt.