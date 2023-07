Die Glarner Kantonalbank soll Spielraum nutzen können

Der Glarner Regierungsrat ist der Meinung, es sei sinnvoll, wenn die Kantonalbank selber ihr Aktienkapital erhöhen könne. Seit dem Inkrafttreten des neuen Aktienrechts am 1. Januar 2023 hätten Aktiengesellschaften die Möglichkeit, ein sogenanntes Kapitalband einzuführen, so die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation der SVP. Damit hätten die Unternehmen «im Bereich der Kapitalstrukturen mehr Spielraum». Dass die Glarner Kantonalbank diesen Spielraum in einem begrenzten Rahmen nutzen wolle, erachte der Regierungsrat als sinnvoll, teilt er mit.