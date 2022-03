Ein vielfältiges Sportangebot für Bündner Kinder

Fussball, Unihockey, Leichtathletik, Tennis, Ballett. Es gibt so viele verschiedene Sportarten und fast so viele Angebote für Kinder, die sich für eine bestimmte Sportart interessieren. Sowohl bei den Sportvereinen als auch im freiwilligen Schulsport. Kinder, die sich aber nicht auf eine spezifische Sportart festlegen möchten – also lieber verschiedene Sportarten betreiben würden –, haben es deutlich schwerer, existieren doch im Kanton Graubünden diesbezüglich nur wenige Angebote.