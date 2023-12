Rund um die Schule herrscht dicke Luft

von Istvan Nagy

Der Gemeinde Eschenbach stehen stürmische Zeiten ins Haus. An der Bürgerversammlung kam die Unzufriedenheit über die momentane Situation rund um die Sanierung der Schulhäuser deutlich zum Ausdruck. Bis kurz vor 23 ​Uhr diskutierten am Donnerstagabend die 267 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (3,96 ​Prozent) nicht nur um die Zahlen zum Budget 2024, sondern auch über das Schulführungsmodell, das geplante Feuerwehrdepot und die 30er-Zone an der Bürgstrasse in Neuhaus.