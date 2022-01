Die Gemeinde Glarus will sich schlaumachen

Das Anforderungsprofil ist nicht ganz ohne: «ein Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in einem der Mint-Fächer», «Erfahrung mit agilen Frameworks» oder «Verständnis für Verwaltungsprozesse und Affinität für deren Digitalisierung». Das sind nur drei Beispiele dafür, was im Rucksack jener Person stecken sollte, welche die Gemeinde Glarus für die Zukunft «schlau», «intelligent» oder in Neudeutsch «smart» machen soll.