Die Autos sollen weg, aber nicht unter den Zaunplatz

Der Vorstand der Interessengemeinschaft (IG) Zaunplatz Tiefgarage hat es am Mittwochvormittag erfahren: Aus dem Projekt, dass die IG in den letzten Jahren vorangetrieben hat, soll nichts werden. Der Gemeinderat Glarus hat sich gegen den Bau einer Tiefgarage unter dem Zaunplatz entschieden. Er will stattdessen öffentliche Tiefgaragenplätze unter der Alten Kaserne schaffen oder ein Parkhaus südlich des Bahnhofs bauen.