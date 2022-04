Deutlich mehr Geflüchtete im Kanton Graubünden

Seit dem 12. März hat der Kanton Graubünden 854 Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen. Zudem registriert das Amt für Migration und Zivilrecht (AFM) weitere 150 Asylsuchende seit Anfang Jahr. Sollten die Auseinandersetzungen in der Ukraine weiter andauern, könnten bis Ende 2022 dem Kanton Graubünden bis zu 7500 Personen aus der Ukraine als Schutzbedürftige mit Aufenthaltsstatus «S» zugewiesen werden. Wie der Kanton am Donnerstag mitteilte, sind das deutlich mehr als in der Kosovokrise (1998/99) oder in der Flüchtlingswelle im Jahr 2015. Damals nahm der Kanton pro Jahr rund 1100 Asylsuchende auf.