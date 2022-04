Debatten werden künftig simultan übersetzt

Künftig gibt es eine Simultanübersetzung im Rat

Als erstes geht es um den Bericht und den dazugehörigen Antrag der Vorberatungskommission zum Antrag auf Direktbeschluss betreffend Erarbeitung von Varianten zur Simultanübersetzung der Grossratsdebatten. Eingereicht wurde der Antrag durch von Grossrat Tobias Rettich (SP, Untervaz) in der Augustsession 2019. Dieses Thema wurde schon vor 32 Jahren debattiert, eröffnet Kommissionspräsident Gian Michael (Mitte, Donat) die Debatte. Geht es nach der Vorberatungskommission, werden die Debatten im Grossen Rat künftig simultan ins Italienische und ins Deutsche gedolmetscht. Die Übersetzung soll sowohl dem Rat selbst als auch der Bevölkerung – über den Livestream – zur Verfügung stehen. Knackpunkt ist die Dreisprachigkeit Graubündens. Dies im Gegensatz zu zweisprachigen Kantonen in der Westschweiz.

Die Kommission hat eine Minimalvariante (Übersetzung aller Voten ins Deutsche und ins Italienische) sowie eine Maximalvariante (zusätzlich Übersetzung aller Voten ins Romanische) geprüft. Abgeklärt wurden rechtliche, bauliche, medientechnische, personelle und finanzielle Aspekte. Dabei hat sich gezeigt, dass im Grossratsgebäude nur die Minimalvariante umsetzbar ist. Zudem gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht genügend Fachpersonal für das Dolmetschen ins Romanische. Die Kommission geht jedoch davon aus, dass die Ratsmitglieder und interessierten Bürgerinnen und Bürger, die Romanisch als Muttersprache sprechen, neben Romanisch auch Deutsch (und/oder Italienisch) verstehen. Somit kann sich auch bei einem Verzicht auf die Übersetzung ins Romanische jedes Ratsmitglied in seiner Muttersprache ausdrücken und wird dabei von allen verstanden. Gemäss einem Rechtsgutachten entspricht die vorgeschlagene Lösung auch den rechtlichen Vorgaben. Die Kommission beantragt deshalb, die Simultanübersetzung in der Minimalvariante einzuführen.

Werden die Voten künftig simultan übersetzt, wird mehr Romanisch und Italienisch gesprochen. Diese Sprachen werden somit ratsintern und dank des Livestreams auch ausserhalb hörbar gemacht. Aus diesen Gründen unterstützen die Sprachorganisationen «Pro Grigioni Italiano» und «Lia Rumantscha» die Einführung der Simultanübersetzung auch in der reduzierten Form.

Im Rat werden nun Voten geäussert, dass dieser Schritt längst fällig sei – in Romansich und in Italienisch. Auf Deutsch und in eine andere Richtung spricht Grossrat Rudolf Kunz (FDP, Chur). «Dürfen wir nicht die Erwartung haben an eine Grossrätin oder an einen Grossrat, dass jeder so sprechen kann, wie ihm der Schnabel gewachsen ist? Wir sprechen auch Hochdeutsch, und das ist nicht unsere Muttersprache. Für mich steht diese Simultanübersetzung quer in der Landschaft», sagt Kunz. Ein Bekenntnis zum drei- oder zumindest zweisprachigen Kanton wäre für Kunz Sprachen lernen. «Wer Grossrat werden will, muss noch eine weitere Kantonssprache lernen oder verstehen. Eine Simultanübersetzung ist kein Zeichen für die italienische Sprache, sondern eine Abgrenzung», so Kunz.

Nach einer Eintretensdebatte von eindreiviertel Stunden beginnt die Detailberatung des Geschäfts.

Schliesslich finden die Abstimmungen zu den Anträgen statt: Der Simultanübersetzung der Grossratsdebatten gemäss der Minimal-Variante wird mit 8:14 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. Dem Verpflichtungskredit für die baulichen-technischen Massnahmen der Simultanübersetzung als Einzelkredit von 1,17 Million Franken wird mit 91:0 Stimmen bei 3 Enthaltungen zugestimmt. Der Regierung wird die operative Realisierung des Projekts mit 90:9 Stimmen bei 3 Enthaltungen übertragen. Und schliesslich wird der Teilrevision der Geschäftsordnung des Grossen Rats mit 89:9 Stimmen bei 3 Enthaltungen zugestimmt.