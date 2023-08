Davos geht mit Wohnraumstrategie in die Offensive

Auf der Umsetzung der in diesem Papier aufgeführten Massnahmen beruhen grosse Hoffnungen, denn die Bevölkerung wie auch die Saisonbeschäftigten sehen sich schon länger mit einer Wohnungsnot konfrontiert. Der Davoser Kleine Landrat will Gegenschritte einleiten und hat kürzlich eine Wohnraumstrategie verabschiedet. Erarbeitet wurde dieses rund 30 Seiten umfassende Handlungspaket auf Basis einer im vergangenen Jahr in Auftrag gegebenen Wohnraumanalyse.