Christian Meuli tritt nach Vorwürfen an Medienkonferenz zurück

Am Mittwoch organisierte das Forum Engadin eine Medienkonferenz. Dort erklärten die Organisatoren, sie hätten 1105 Unterschriften für eine Petition gesammelt, mit der sie das Ausbauprojekt des Flughafens in Samedan mit Kosten von 88 Millionen Franken verhindern wollen. Die Stimmbevölkerung habe denn einen Ausbau in Höhe von 22 Millionen Franken genehmigt – nicht 88.