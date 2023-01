Bundesrätin Keller-Sutter: «Man kann nicht jedes unternehmerische Risiko abfedern»

Von Mittwoch bis Freitag lud der Schweizerische Gewerbeverband zur 73. Gewerblichen Winterkonferenz in Klosters. In Referaten und Podiumsdiskussionen wurden verschiedene Wirtschaftsthemen aufgegriffen. Am Freitag stattete auch die neue Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter der Veranstaltung einen Besuch ab und referierte über die finanzpolitische Verlässlichkeit, die Herausforderungen für sie als Finanzdirektorin und die Auswirkungen der Coronapandemie. Anschliessend stand die FDP-Bundesrätin dieser Zeitung Red und Antwort.