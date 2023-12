Drei Sportstätten erhalten Geld vom Kanton Graubünden

Zuletzt gewährt die Regierung ausserdem einen Kantonsbeitrag von 700'000 Franken für den Bau einer Halfpipe am Corvatsch. Der Beitrag erfolgt im Rahmen des nationalen Sportanlagenkonzeptes. Bereits im September habe das Bundesamt für Sport der Corvatsch AG einen Bundesbeitrag in der Höhe von 800'000 Franken zugesichert, heisst es in der Mitteilung. Es handelt sich bei diesem Bau um eine Superpipe, die für die Disziplinen «Snowboard Halfpipe» oder «Freeski Halfpipe» genutzt wird. In der Schweiz gibt es laut dem Kanton neben der Halfpipe in Laax keine weiteren Halfpipes dieser Grössenordnung. Die Gesamtkosten für den Bau der Halfpipe sollen sich auf rund 4,82 Millionen Franken belaufen. (nua)