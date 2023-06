Siegerprojekt für Ausbildungszentrum im Meiersboden steht fest

Das Ausbildungszentrum Meiersboden für Zivilschutz in Chur ist rund 50 Jahre alt. In den Jahren 1975 und 1976 wurden der Verpflegungs-, Unterrichts- und Unterrichtsbereich erbaut, ein Ersatzneubau sei aus wirtschaftlichen, betrieblichen und Nachhaltigkeitsgründen notwendig, so die Bündner Regierung. Wie diese in einer Mitteilung schreibt, wurde nun ein Siegerprojekt für den Neubau gekürt. Der Kanton habe ein Projekt gesucht, bei dem Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil darstelle.