Der Grosse Rat trifft sich im Juni in Klosters zu einer Landsession

Wie bei Landsessionen üblich dauert die Session in Klosters vier Tage, vom 12. bis 15. Juni, wie es in einer Mitteilung heisst. Getagt wird im Eventzentrum Arena. Den Ratsmitgliedern soll in Klosters die Gelegenheit geboten werden, die Region und Bevölkerung besser kennenzulernen. Dazu hat die Gemeinde Klosters ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt. Im Zentrum stehe ein Apéro am Mittwochabend mit Beteiligung der einheimischen Bevölkerung. Daneben seien am Montagabend ein fakultatives Sportangebot sowie am Dienstagabend ein offizielles Programm für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf Madrisa vorgesehen.