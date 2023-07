Israel startet Grossoffensive im Westjordanland

Die angespannte Sicherheitslage im Westjordanland hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: Israels Armee, die IDF, begann in der Nacht auf Montag eine grossangelegte Offensive in der palästinensischen Stadt Dschenin. Zunächst griff sie ein Kommando- und Kontrollzentrum, das von mehreren terroristischen Gruppen wie der Hamas und dem Islamischen Dschihad genutzt worden sein soll, per Drohne an. Anschliessend rückten rund tausend Soldaten in die Stadt vor, IDF-Angaben zufolge, um Waffen zu konfiszieren, Verdächtige festzunehmen und weitere terroristische Infrastruktur zu zerstören.