Das sind eure Wünsche an die Politik

Auf unseren Aufruf haben sich einige Leserinnen und Leser bei uns gemeldet und ihre Meinung mitgeteilt. Unsere Frage an euch war, was ihr euch in Zukunft von den am Wahlsonntag, 22. Oktober, gewählten Bündner Politikerinnen und Politikern erhofft oder wünscht. Habt ihr bestimmte Erwartungen?