Mit einer App die ganze Tourismus-Welt des Glarnerlands im Sack haben

Bequem per App an einem sonnigen Tag schauen, wie viele Parkplätze im Klöntal oder beim Obersee noch frei sind. Oder wie voll das Hallenbad in der Lintharena bei Hundewetter ist. Das soll mit der neuen App Freizeitpass Glarnerland ganz einfach werden und somit für Touristinnen sowie Einheimische gleichermassen nützlich sein.