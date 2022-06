Abschied nehmen mit der Justizreform und Stimmrechtsalter 16

Rund einen Monat nach den Grossratswahlen findet die Junisession des Bündner Parlaments statt – zum letzten Mal noch mit dem alten Personal. Da so viele Themen zu besprechen sind, tagt der Rat gleich für vier Tage in Chur. Und er packt unter anderem die umfassende Justizreform 3 an, die unter anderem die Zusammenführung der beiden höchsten Gerichte – des Verwaltungs- und des Kantonsgerichts – zu einem Obergericht umfasst. Hier ein Überblick, was neben der Justizreform sonst noch auf dem Arbeitsplan des Rates steht: