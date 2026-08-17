Zwei Passagierflugzeuge fliegen aufeinander zu – dann reagiert der Lotse

Panorama

Zwei Passagiermaschinen von American Airlines sind bei Phoenix gleichzeitig mit derselben Flugnummer unterwegs. Als sich ihre Flugwege annähern, erkennt ein Fluglotse das Problem.

Zwei Boeing 737–800 von American Airlines waren gleichzeitig als «American 2482» unterwegs. Eine Maschine kam aus Chicago und näherte sich Phoenix, während die andere gerade von dort in Richtung Chicago gestartet war. Als der zuständige Fluglotse die ungewöhnliche Situation bemerkte, musste er schnell reagieren.

Zwei Flugzeuge hören auf «American 2482»

Normalerweise wird für beide Streckenabschnitte von Flug 2482 dieselbe Maschine eingesetzt: Sie fliegt von Chicago nach Phoenix und anschliessend wieder zurück.

Dieses Mal sorgte jedoch eine Verspätung des ankommenden Flugzeugs dafür, dass American Airlines für den Rückflug eine andere Maschine einsetzte. Dadurch waren plötzlich zwei unterschiedliche Flugzeuge gleichzeitig mit dem Rufzeichen «American 2482» unterwegs.

Besonders heikel: Beide Maschinen befanden sich nicht nur in derselben Region, sondern waren auch auf derselben Funkfrequenz. Eine falsche Zuordnung einer Anweisung hätte deshalb für zusätzliche Verwirrung sorgen können.

Fluglotse gibt Maschinen kurzerhand neue Bezeichnungen

Der zuständige Lotse erkannte das Problem und fand eine pragmatische Lösung. Um die beiden Maschinen bei seinen Anweisungen eindeutig voneinander unterscheiden zu können, ergänzte er die Rufzeichen sinngemäss um «im Anflug» und «im Abflug».

Gleichzeitig sorgte die Flugsicherung für eine sichere vertikale Trennung: Das ankommende Flugzeug wurde auf einer höheren Flughöhe gehalten, während die gestartete Maschine niedriger blieb. Die Flugzeuge konnten sich anschliessend sicher passieren.

Der Lotse, der nach eigenen Angaben seit 25 Jahren in der Flugsicherung arbeitet, bezeichnete die Situation als aussergewöhnlich. Eine derartige Konstellation mit zwei identischen Rufzeichen in unmittelbarer Nähe habe er zuvor noch nicht erlebt.

Warum hatten beide Flugzeuge dieselbe Nummer?

Auslöser dürfte die Verspätung des Fluges aus Chicago gewesen sein. Normalerweise hätte dieselbe Maschine nach der Landung in Phoenix den Rückflug durchgeführt. Um diesen dennoch möglichst planmässig starten zu lassen, wurde eine zweite Maschine eingesetzt.



Dadurch überschnitten sich die beiden Flüge. Dass dabei das identische Rufzeichen bestehen blieb, wird nun untersucht. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Auch American Airlines beschäftigt sich mit dem Geschehen und lobte das professionelle Handeln der beteiligten Piloten und Fluglotsen.

