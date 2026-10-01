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Zwischen den Lamellen eines Heizkörpers kann sich über die Jahre einiges an Staub ansammeln. Bei manchen Heizkörpern kann auch eine vorsichtige Reinigung mit Wasser infrage kommen.

Aussen lässt sich Staub schnell wegwischen. Im Inneren eines Heizkörpers ist die Sache schwieriger: Besonders bei Platten- und Flachheizkörpern gelangt man nur schwer zwischen die eng angeordneten Lamellen. Sammeln sich dort grössere Mengen Staub und Schmutz an, kann das die Wärmeabgabe beeinträchtigen. Deshalb empfiehlt es sich, Heizkörper regelmässig zu säubern, beispielsweise vor Beginn oder nach Ende der Heizperiode. Vor der Arbeit sollte der Heizkörper ausgeschaltet und vollständig abgekühlt sein. Für die Reinigung eignen sich vor allem Staubsauger und Heizkörperbürste. Bei stärkeren Verschmutzungen wird mitunter auch eine Reinigung mit Wasser und Waschmittel empfohlen.

Heizung putzen: So wird der Heizkörper innen sauber

Bei Plattenheizkörpern lässt sich für eine gründliche Reinigung häufig das obere Gitter abnehmen. Anschliessend kann loser Staub mit einem schmalen Staubsaugeraufsatz entfernt werden. Für schwer erreichbare Stellen eignet sich eine lange, schmale Heizkörperbürste.

Auch ein Föhn kann helfen: Damit lässt sich Staub von oben durch die Lamellen nach unten blasen. Ein altes Handtuch oder Laken unter dem Heizkörper fängt den herausfallenden Schmutz auf.

Bei stärker verschmutzten Heizkörpern wird mitunter empfohlen, die Lamellen vorsichtig mit warmem Wasser und etwas mildem Waschmittel zu spülen. In manchen Ratgebern werden dafür etwa zwei Esslöffel Waschmittel auf einen Eimer warmes Wasser empfohlen. Anschliessend wird eine ausreichend grosse Auffangwanne unter den Heizkörper gestellt und die Flüssigkeit vorsichtig von oben durch die Lamellen gegeben.

Diese Methode eignet sich jedoch nicht automatisch für jeden Heizkörper. Vor einer Reinigung mit Wasser sollte deshalb geprüft werden, welche Pflegehinweise der jeweilige Hersteller gibt. Insbesondere sollte nicht einfach irgendein Waschmittel verwendet werden: Manche Mittel enthalten Inhaltsstoffe, die für die Reinigung beschichteter Oberflächen nicht notwendig oder ungeeignet sein können.