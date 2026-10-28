Nach dem schweren Zugunglück in der spanischen Provinz Toledo laufen die Rettungsarbeiten und die Suche nach der Ursache. Am Mittwochmorgen, 28. Oktober, kollidierten bei Urda ein AVE der staatlichen Bahngesellschaft Renfe und ein Zug des privaten Anbieters Iryo. Dabei sind laut aktuellen Angaben 46 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 170 verletzt, erklärte die Sprecherin der Regionalregierung von Castilla-La Mancha, Esther Padilla, laut der Nachrichtenagentur EFE. Sie warnte, die Zahl könne steigen. Eine abschliessende Verletztenbilanz lag zunächst nicht vor.

Update: Provinz Toledo ruft den Notstand aus

Die Regierung spricht von einem «schwerwiegenden Vorfall» und hat die geplante Tagesordnung abgesagt. Für die Region Toledo wurde der Notstand verhängt.

Was ist über den Zusammenstoss bekannt?

Nach ersten Angaben des spanischen Verkehrsministeriums könnte der AVE den Iryo-Zug von hinten getroffen haben. Zwei Wagen des Iryo entgleisten. Der Unfall ereignete sich auf der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Madrid und Andalusien bei Streckenkilometer 118.

Beide betroffenen Verbindungen waren nach Angaben des spanischen öffentlich-rechtlichen Senders RTVE von Madrid nach Sevilla unterwegs. Der Infrastrukturbetreiber Adif bezeichnete das Geschehen als Auffahrkollision.

Laut EFE, die sich auf den Rettungsdienst 112 beruft, stürzten zwei Waggons eine Böschung hinunter. Einsatzkräfte wurden zur Unfallstelle geschickt, um Betroffene zu versorgen und eingeschlossene Menschen zu retten.