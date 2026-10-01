Panorama

Ein Ausflug auf dem Breithornplateau oberhalb von Zermatt endete für einen 55-jährigen Amerikaner tödlich. Der Mann geriet abseits der markierten Piste in eine Gletscherspalte.

Auf dem Breithornplateau bei Zermatt ist am Montag, 28. September 2026, ein Mann ums Leben gekommen. Der 55-Jährige hielt sich beim Klein Matterhorngletscher in einem für Fussgänger gesperrten Gebiet auf.

Tödlicher Sturz in Gletscherspalte bei Zermatt

Zum Unglück kam es kurz nach 12 Uhr. Weshalb der Amerikaner die markierte Piste verliess und sich in den gesperrten Gletscher- und Pistenbereich begab, ist bislang unklar. Nachdem die Rettungskräfte alarmiert worden waren, begann die Suche im betroffenen Gebiet. Wenig später lokalisierten die Einsatzkräfte den Mann in einer Gletscherspalte.

Staatsanwaltschaft untersucht den Unfall

Für den 55-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot aus der Spalte bergen. Die genauen Umstände des Unglücks sind Gegenstand einer Untersuchung. Diese wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet.