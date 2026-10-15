Panorama

Bereits im Oktober werden die Uhren in der Schweiz wieder auf Winterzeit umgestellt. Die Zeitumstellung im Herbst steht 2026 besonders früh an – so früh wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger: Im Oktober 2026 steht in der Schweiz die nächste Zeitumstellung bevor. In diesem Jahr erfolgt der Wechsel von der Sommerzeit auf die Winterzeit früher als in den vergangenen Jahren. Die Normalzeit beginnt dieses Jahr am frühestmöglichen Termin, den die geltende Regelung zulässt.

Zeitumstellung 2026: Wann die Uhren im Oktober umgestellt werden

In der Nacht auf Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren um 3 Uhr morgens um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit endet die Sommerzeit und es gilt wieder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Die Nacht dauert dadurch eine Stunde länger.

Im vergangenen Jahr erfolgte die Umstellung erst am 26. Oktober. Noch später war es 2021, als die Uhren am 31. Oktober zurückgestellt wurden.

So früh war die Zeitumstellung seit sechs Jahren nicht mehr

In der Schweiz erfolgt der Wechsel auf die Winterzeit jeweils am letzten Sonntag im Oktober. Je nach Kalenderjahr fällt dieser auf ein Datum zwischen dem 25. und dem 31. Oktober.

2026 liegt die Zeitumstellung damit auf dem frühestmöglichen Termin. Zuletzt war dies 2020 der Fall.