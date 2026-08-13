Wo ist Benzin gerade günstig? Neue Benzinpreis-Karte vergleicht Schweizer Tankstellen

Panorama

Wo ist Benzin in der Schweiz gerade besonders günstig? Eine neue interaktive Karte soll genau das auf einen Blick zeigen. Nutzer können Preise vergleichen und sogar selbst melden.

Wer in der Schweiz tanken muss, kennt das Problem: Die Preise für Benzin und Diesel können sich je nach Tankstelle und Region deutlich unterscheiden. Ein schneller Vergleich ist allerdings nicht immer einfach. Genau hier setzt eine neue interaktive Benzinpreis-Karte an. Der Basler Mario Peter hat mit Machelo eine Plattform entwickelt, auf der sich die Treibstoffpreise zahlreicher Schweizer Tankstellen vergleichen lassen.

Benzinpreise in der Schweiz: Karte zeigt günstige Tankstellen

Auf der Karte können Nutzer nach Tankstelle, Marke, Postleitzahl oder Ort suchen. Zudem lassen sich die angezeigten Ergebnisse unter anderem nach Kanton, Preis, Aktualität und Kraftstoffart filtern.

Interessant ist insbesondere die Darstellung auf der Karte. So können Nutzer erkennen, in welchen Gebieten die erfassten Treibstoffpreise vergleichsweise hoch oder niedrig ausfallen. Daneben bietet Machelo verschiedene Analysefunktionen. Beispielsweise können die günstigsten Tankstellen je Kanton angezeigt und Preisentwicklungen über unterschiedliche Zeiträume betrachtet werden.

Auch eine Umkreissuche ist vorhanden. Damit können Autofahrer nach Tankstellen in ihrer Umgebung suchen und die Ergebnisse unter anderem nach Entfernung, Preis und Aktualität sortieren.

Nutzer können Benzinpreise selbst melden

Die Plattform ist allerdings auch auf aktuelle Daten angewiesen. Nutzer haben deshalb die Möglichkeit, Preise einer Tankstelle selbst zu melden. Machelo unterscheidet bei seinen Daten zudem zwischen verschiedenen Quellen und Verifizierungsstufen.

Das Konzept erinnert grundsätzlich an bereits bestehende Angebote zum Vergleich von Treibstoffpreisen. Machelo kombiniert die Preisdaten jedoch mit verschiedenen Karten-, Filter- und Analysefunktionen.

Benzinpreis-Karte sorgt für Diskussionen

Die zunehmende Transparenz bei den Treibstoffpreisen kommt allerdings nicht überall gleich gut an.

Wie Blick berichtet, äusserte sich unter anderem der Tankstellenbetreiber Volenergy kritisch. Das Unternehmen betreibt laut dem Bericht rund 700 Standorte und Marken wie BP und Ruedi Rüssel. Als Argumente werden unter anderem wettbewerbsrechtliche und datenschutzrechtliche Fragen genannt.

Auch die Wettbewerbskommission sieht bei einer höheren Preistransparenz neben Vorteilen ein mögliches Risiko: Tankstellenbetreiber könnten die Preise ihrer Konkurrenten leichter beobachten.

Für Konsumenten bietet die Karte dagegen vor allem eine Möglichkeit, sich vor dem Tanken einen Überblick über die erfassten Preise in ihrer Umgebung zu verschaffen.

Preistransparenz in Frankreich und Deutschland

In unseren Nachbarländern Frankreich und Deutschland gilt die Preistransparenz bereits seit 2007 bzw. 2013.