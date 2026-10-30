Zwei Schauspieler, zwei legendäre Captains: William Shatner und Patrick Stewart prägten unterschiedliche Generationen von «Star Trek». Nach Stewarts Tod erinnert Shatner nun mit persönlichen Worten an seinen Weggefährten. Er bezeichnet den Briten als Freund, Kollegen und aussergewöhnlichen Schauspieler.

«Captain Picard stand für das Beste in uns»

Besonders eng verbindet Shatner den Schauspieler mit dessen berühmtester Figur: «Captain Picard stand für das Beste in uns – und ebenso der Mann, der ihn spielte.»

Er habe Stewart und dessen Arbeit mit grosser Zuneigung und Bewunderung betrachtet. Sein Mitgefühl gelte dessen Ehefrau Sunny und der Familie.

Als Kirk und Picard standen sie gemeinsam vor der Kamera

Shatner wurde als Captain James T. Kirk bekannt, Stewart übernahm ab 1987 die Rolle von Jean-Luc Picard in «Star Trek: The Next Generation».

1994 trafen die beiden Captains im Kinofilm «Star Trek: Generations» aufeinander. Die Geschichte führte Kirk und Picard über die Grenzen der Zeit hinweg zusammen: Gemeinsam kämpften sie darum, die Zerstörung eines Planeten zu verhindern. Damit vereinte der Film zwei prägende Gesichter des «Star Trek»-Universums.