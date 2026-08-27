WhatsApp: So kann man gelöschte Nachrichten trotzdem lesen

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Wer bei WhatsApp eine Nachricht löscht, kann sie aus dem Chatverlauf entfernen. Ganz verschwunden ist ihr Inhalt aber nicht in jedem Fall

Wer bei WhatsApp eine Mitteilung im falschen Chat verschickt oder sich vertippt, kann sie nachträglich entfernen. Dabei lässt sich wählen, ob die Nachricht nur im eigenen Verlauf oder für alle Beteiligten gelöscht werden soll. Zurück bleibt dann der Hinweis, dass eine Nachricht gelöscht wurde. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der ursprüngliche Text trotzdem noch vorhanden sein.

Ein Zitat kann den Inhalt verraten

Swisscom nennt die Zitierfunktion als eine Möglichkeit, wie der Inhalt einer gelöschten Nachricht erhalten bleiben kann. Wurde eine Mitteilung vor dem Löschen zitiert, kann der zitierte Text demnach weiterhin im Chat stehen. So lässt sich der Wortlaut unter Umständen noch nachvollziehen, obwohl das Original nicht mehr angezeigt wird.

Wiederherstellung per Backup ist Glückssache

Eine weitere Möglichkeit bietet ein WhatsApp-Backup. Dafür muss die Sicherung allerdings in einem sehr engen Zeitfenster angelegt worden sein: nachdem die betreffende Nachricht vorhanden war, aber noch bevor sie gelöscht wurde.

Hinzu kommt der Aufwand. WhatsApp muss neu installiert und anschliessend der gesicherte Stand wiederhergestellt werden. Weil dafür das Timing stimmen muss, ist diese Variante im Alltag kaum praktikabel.

Samsung Galaxy: Benachrichtigungsverlauf kann helfen

Auf Samsung-Galaxy-Smartphones lässt sich in den Einstellungen ein Benachrichtigungsverlauf aktivieren. Dort kann man unter anderem kürzlich verworfene Benachrichtigungen einsehen.

Entscheidend ist, dass die Funktion bereits eingeschaltet war. Erst nach der Aktivierung werden Benachrichtigungen für den Verlauf erfasst. Je nach Gerät und Softwareversion können die verfügbaren Funktionen zudem variieren.

Bei Drittanbieter-Apps ist Vorsicht geboten

Daneben gibt es Anwendungen, die Benachrichtigungen oder eigene Protokolle erfassen und damit unter Umständen entfernte Mitteilungen wieder sichtbar machen sollen. Dafür müssen solche Apps in der Regel bereits eingerichtet sein, bevor die betreffende Nachricht gelöscht wird.

Solche Anwendungen können weitreichende Berechtigungen verlangen. Wer sie nutzt, sollte deshalb genau prüfen, welche Zugriffe gewährt werden und welche Folgen dies für den Schutz der eigenen Daten haben kann.