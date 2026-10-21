Panorama

Zahlreiche Webseiten und Onlinedienste sind derzeit nicht erreichbar. Was steckt dahinter?

Wer derzeit eine Webseite aufruft, erhält mitunter nur eine Fehlermeldung. Hinter zahlreichen dieser Ausfälle stehen zwei kritische Sicherheitslücken in der Programmiersprache PHP, einer Programmiersprache, die unter anderem bei Onlineshops, Nachrichtenportalen und WordPress-Webseiten zum Einsatz kommt. Um möglichen Cyberangriffen vorzubeugen, haben mehrere Betreiber ihre Angebote vorsorglich vom Netz genommen.

Kritische PHP-Sicherheitslücke: «PHP2Shell» gefährdet zahlreiche Webseiten

Hinter den aktuellen Ausfällen steckt eine Sicherheitsbedrohung mit dem Namen «PHP2Shell». Dabei handelt es sich um zwei kritische Schwachstellen, die unter den Kennungen CVE-2026–109618 und CVE-2026–109619 registriert sind.

Angreifer könnten diese Sicherheitslücken ausnutzen, um aus der Ferne schädliche Programme auf betroffenen Servern auszuführen. Im schlimmsten Fall lassen sich dadurch ganze Webseiten übernehmen, vertrauliche Kundendaten entwenden oder Server für weitere Cyberattacken missbrauchen.

Besonders problematisch ist, dass technische Informationen über die Schwachstellen vorzeitig öffentlich wurden. Dadurch steigt das Risiko, dass Cyberkriminelle automatisiert nach ungeschützten Webseiten suchen und diese angreifen. Nach dem vorzeitigen Bekanntwerden der Schwachstellen wurden bereits Angriffsversuche beobachtet.

Universität Basel und weitere Institutionen betroffen

Die Sicherheitslage hat bereits Auswirkungen auf öffentliche Einrichtungen. Gemeinden, Behörden, Universitäten und Spitäler haben laut den vorliegenden Berichten einzelne Onlineangebote vorsorglich abgeschaltet, um mögliche Angriffe zu verhindern.