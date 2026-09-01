Warum haben ausgerechnet die Tasten F und J eine kleine Erhebung?

Panorama

Wer über die Tasten F und J streicht, spürt auf beiden eine kleine Erhebung. Was ist deren Funktion?

Wer viel am Computer schreibt, kennt die Tastatur meist so gut, dass der Blick kaum noch auf die einzelnen Buchstaben fällt. Dabei haben zwei Tasten ein auffälliges Detail: Auf F und J befindet sich jeweils eine kleine, fühlbare Erhebung. Sie hilft den Fingern dabei, schnell die richtige Position zum Tippen zu finden.

F und J geben den Zeigefingern ihre Position vor

Beim Zehn-Finger-System liegt der linke Zeigefinger auf F und der rechte auf J. Die übrigen Finger befinden sich auf den Tasten daneben. Deshalb sind genau diese beiden Buchstaben mit einer fühlbaren Markierung versehen.

Wer die Erhebungen mit den Fingerspitzen findet, kann die Hände richtig positionieren, ohne auf die Tastatur zu schauen. Das erleichtert es, den Blick beim Schreiben auf dem Bildschirm zu lassen. Werden die Hände zwischendurch von der Tastatur genommen, helfen F und J dabei, die Grundstellung wiederzufinden.

Auch die Zahl 5 lässt sich ertasten

Dasselbe Prinzip gibt es auf dem Ziffernblock einer Tastatur. Dort ist häufig die Taste 5 mit einer Erhebung versehen. Als mittlere Taste des Zahlenfelds dient sie den Fingern ebenfalls als Orientierungspunkt.