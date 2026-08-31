Wann wird es wieder über 30 Grad heiss?

Panorama

Der September beginnt in der Schweiz sommerlich. In Kürze sind regional wieder mehr als 30 Grad möglich.

Nach einem teils bewölkten Montag setzt sich in den kommenden Tagen zunehmend die Sonne durch. Gleichzeitig steigen die Temperaturen. Nördlich der Alpen werden am Montag rund 25 Grad erreicht, gegen Ende der Woche wird es verbreitet hochsommerlich warm.

Wetter in der Schweiz: Am Freitag sind bis zu 31 Grad möglich

Dienstag und Mittwoch verlaufen überwiegend sonnig. In der Deutschschweiz liegen die Höchstwerte bei rund 25 Grad, in der Westschweiz steigen sie bis Mittwoch auf 27 Grad. Am Donnerstag werden 27 bis 28 Grad erwartet. Auf der Alpensüdseite sind bereits rund 30 Grad möglich.

Am Freitag folgt der nächste heisse Tag: Für die Deutschschweiz werden rund 30 Grad prognostiziert, für die Westschweiz 31 Grad. Südlich der Alpen dürften die Temperaturen ebenfalls die 30-Grad-Marke erreichen.

Sommerwetter hält am Wochenende an

Am Samstag bleibt es sonnig und heiss. In der Westschweiz und auf der Alpensüdseite sind rund 31 Grad zu erwarten, in der Deutschschweiz 29 Grad. Im Süden kann sich am Abend über den Alpen vereinzelt ein Gewitter bilden.

Auch am Sonntag bewegen sich die Höchstwerte um 30 Grad, im Westen bei rund 31 Grad. Danach wird das Wetter etwas unbeständiger: Für Montag werden 28 bis 29 Grad sowie einzelne Schauer oder Gewitter erwartet.