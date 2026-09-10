Panorama

Nach dem Zinsentscheid im September steht bereits der nächste Termin der Europäischen Zentralbank fest. Wann der EZB-Rat wieder über seine Geldpolitik entscheidet und welcher Termin danach folgt.

Die jüngste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist gefallen. Bis zur nächsten geldpolitischen Sitzung dauert es mehrere Wochen.

Nächster EZB-Zinsentscheid am 29. Oktober 2026

Der EZB-Rat kommt am 28. und 29. Oktober in Frankfurt am Main zu seiner nächsten geldpolitischen Sitzung zusammen. Am zweiten Sitzungstag werden die Beschlüsse bekannt gegeben. Anschliessend erläutert die EZB ihre Entscheidung bei einer Pressekonferenz.

Der EZB-Rat entscheidet bei seinen geldpolitischen Sitzungen unter anderem über die Leitzinsen für den Euroraum. Über die Geldpolitik entscheidet das Gremium in der Regel alle sechs Wochen.

Wann ist der letzte EZB-Zinsentscheid 2026?

Nach dem Oktober-Termin folgt in diesem Jahr noch eine weitere geldpolitische Sitzung. Sie beginnt am 16. Dezember, der Zinsentscheid folgt am 17. Dezember 2026. Auch danach ist eine Pressekonferenz vorgesehen.