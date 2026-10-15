Panorama

Im Schweizer Flachland tritt der erste Bodenfrost meist im Oktober auf. In Bern können die Temperaturen in Bodennähe jedoch bereits Ende August unter null Grad sinken.

Im Flachland der Alpennordseite ist laut MeteoSchweiz ab September mit Bodenfrost zu rechnen, auch wenn dieser meist erst im Oktober auftritt. Auf der Alpensüdseite beginnt die Frostperiode in der Regel später. Entscheidend ist dabei nicht nur die Lufttemperatur, sondern auch, wie stark sich der Boden in der Nacht abkühlt.

Erster Bodenfrost in Bern bereits Ende August möglich

Wann der erste Bodenfrost auftritt, unterscheidet sich je nach Region. Langjährige Messreihen aus Genf und Payerne zeigen, dass die Temperaturen fünf Zentimeter über dem Boden überwiegend im Oktober unter den Gefrierpunkt fallen. Nur in wenigen Jahren blieb der Frost bis Anfang November aus.

Früher trifft es häufig Bern. Dort wurde der erste herbstliche Bodenfrost in den Messreihen seit 1981 meist im September registriert, vereinzelt sogar Ende August.

Südlich der Alpen ist im Flachland ab der zweiten Oktoberhälfte mit Bodenfrost zu rechnen. In Lugano wurde dieser hingegen meist erst im November oder Dezember gemessen.

Bodenfrost auch bei Lufttemperaturen über null Grad möglich

In der Meteorologie wird zwischen Luftfrost und Bodenfrost unterschieden. Während die Lufttemperatur standardmässig in zwei Metern Höhe gemessen wird, ist für Bodenfrost die Temperatur fünf Zentimeter über dem Boden massgebend.

Da sich die Luft unmittelbar über dem Boden nachts besonders stark abkühlt, kann dort bereits Frost entstehen, obwohl das Thermometer in zwei Metern Höhe noch positive Werte anzeigt.