Panorama

Im Süden der Türkei kämpfen Einsatzkräfte gegen mehrere Waldbrände. Betroffen sind die Provinzen Antalya, Adana und Mersin. Eine Karte zeigt, wo aktuell mit Bränden zu rechnen ist.

In den südtürkischen Provinzen Antalya, Adana und Mersin dauern die Löscharbeiten an (Stand 9.9.2026 um 14.45 Uhr). Nach Angaben der Generaldirektion für Forstwirtschaft haben die Brände in Antalya und Mersin an Intensität verloren. In Adana sind die Einsatzkräfte weiterhin ununterbrochen mit der Bekämpfung der Flammen beschäftigt.

Karte: Aktuelle Waldbrände in der Türkei

Die Karte zeigt satellitengestützte Feuer- und Hitze-Hotspots. Solche Messungen können Hinweise auf Brände geben, sind aber nicht mit amtlich bestätigten Brandflächen gleichzusetzen.

Waldbrand in Antalya: Mehr als 250 Häuser evakuiert

In Antalya waren die Feuer am Montagabend ausgebrochen. Betroffen sind die Bezirke Aksu und Kepez, rund 35 Kilometer nördlich des Stadtzentrums. Die Flammen breiteten sich sowohl im Wald als auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen aus. Ein weiterer Brand im Bezirk Kumluca konnte grösstenteils unter Kontrolle gebracht werden.

Starker Wind begünstigt die Ausbreitung. Mehr als 1000 Einsatzkräfte bekämpfen die Feuer mit 165 Löschfahrzeugen, drei Flugzeugen und neun Hubschraubern. Über 250 Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Acht Menschen kamen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

In Adana dauern die Löscharbeiten an

In der Provinz Adana breitete sich das Feuer vom Bezirk Kozan auf die umliegenden Bezirke Imamoglu und Aladag aus. Kozan liegt rund 80 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Adana. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen auch während der Nacht.