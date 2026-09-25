Panorama

Audi und Volkswagen rufen weltweit mehr als 2,1 Millionen Fahrzeuge wegen eines möglichen Problems an der Lenkung zurück.

Audi und Volkswagen haben einen umfangreichen Rückruf gestartet. Weltweit müssen mehr als 2,1 Millionen Fahrzeuge überprüft werden. Der Grund: Eine Schraube an der Lenkungsverschraubung kann durch Korrosion beschädigt werden und im schlimmsten Fall abreissen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Lenkung beeinträchtigt wird oder ausfällt.

Rückruf bei VW und Audi: Diese Modelle sind betroffen

Bei Audi betrifft die Rückrufaktion den Q3 aus dem Produktionszeitraum vom 31. Oktober 2017 bis zum 23. Mai 2024. Bei Volkswagen werden Fahrzeuge zurückgerufen, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden. Konkret handelt es sich um den VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran und Caddy.

Für Audi wird der Rückruf unter der KBA-Referenznummer 17014R geführt, für Volkswagen unter 17016R. Die Rückrufcodes der Hersteller lauten 48 LG bei Audi und 48 VS bei Volkswagen.

Austausch der Schraube ist kostenlos

Wer ein betroffenes Fahrzeug besitzt, muss damit in die Werkstatt. Dort wird die Verschraubung der Lenkung kontrolliert. Die vorhandene Schraube wird anschliessend durch eine korrosionsbeständigere Ausführung ersetzt.

Für Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter entstehen durch die Rückrufmassnahme keine Kosten. Damit soll das mögliche Problem an der Lenkungsverschraubung dauerhaft behoben werden.