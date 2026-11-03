Boris Palmer hat sich am Dienstag, 3. November, öffentlich zu den Vorwürfen gegen ihn geäussert. Der parteilose Tübinger Oberbürgermeister kündigte an, sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen. Zugleich informierte er Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Cem Özdemir darüber, dass er seine ehrenamtliche Beratungstätigkeit bis zur Klärung der Vorwürfe aussetzt.

Was die frühere Gemeinderätin Boris Palmer vorwirft

Die frühere Grünen-Gemeinderätin Samantha Hilsdorf schildert ihre Vorwürfe in einer online veröffentlichten Stellungnahme. Laut SWR wirft sie Palmer vor, sie gegen ihren Willen an der Brust berührt zu haben.

Wie Boris Palmer auf den Vorwurf reagiert

Palmer bezeichnet die Anschuldigungen als haltlos und lässt nach eigenen Angaben rechtliche Schritte prüfen. Weitere Erklärungen wolle er vorerst nicht abgeben. Er bat die Medien zudem, seine Privatsphäre und die seiner Familie zu respektieren.

Welches Amt Boris Palmer ruhen lässt

Laut SWR setzt Palmer seine Arbeit als Bürokratieberater auf Wunsch von Ministerpräsident Cem Özdemir aus. Die Landesregierung hatte ihn im Juli für zwei Jahre zum unabhängigen Rat für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung bestellt. In dieser Funktion berät Palmer den Ministerpräsidenten direkt. Die Entscheidung betrifft diesen ehrenamtlichen Posten.