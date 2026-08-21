Vornamen in Graubünden: Das sind die beliebtesten Babynamen

Panorama

Welche Vornamen wählen Eltern in Graubünden besonders häufig für ihre Kinder? Daten des Bundesamts für Statistik zeigen, welche Babynamen im Kanton im vergangenen Jahr besonders beliebt waren.

Die Suche nach dem passenden Vornamen kann werdende Eltern lange beschäftigen. Während sich manche von Ranglisten inspirieren lassen, möchten andere bewusst einen Namen wählen, der weniger häufig vorkommt. Einen Überblick über die beliebtesten Babynamen in Graubünden liefern die Vornamensdaten des Bundesamts für Statistik (BFS).

Graubünden: Diese Vornamen sind bei Mädchen beliebt

In der gesamten Schweiz gehörten 2025 folgende Vornamen für Mädchen zu den beliebtesten: Sofia (370), Emma (361), Mia (316), Lina (276), Nora (262), Emilia (260), Olivia (250), Lia (242), Mila (222) und Elena (207). Die Zahl in Klammern gibt an, wie oft der jeweilige Vorname vergeben wurde. In Graubünden zeigte sich bei den Namen und deren Platzierungen ein etwas anderes Bild als im schweizweiten Ranking. Das sind die 20 beliebtesten Vornamen für Mädchen im Kanton*:

Lia (11)

Emma (8)

Lina (8)

Aurora (7)

Melina (7)

Noemi (7)

Nora (7)

Valentina (7)

Valeria (7)

Elin (6)

Emilia (6)

Flurina (6)

Gianna (6)

Lara (6)

Luana (6)

Anna (5)

Giulia (5)

Lea (5)

Lena (5)

Maria (5)

Mia (5)

Sofia (5)

Graubünden: Das sind die beliebtesten Vornamen für Knaben

Bei den Knaben waren in der Schweiz im letzten Jahr vor allem die folgenden Namen beliebt: Noah (481), Liam (341), Gabriel (306), Matteo (293), Luca (263), Leo (258), Elias (246), Louis (229), Elio (218) und Leon (217). Die Favoriten in Graubünden unterschieden sich auch hier vom schweizweiten Ranking. Hier gibt es die Top 20 Vornamen für Knaben im Kanton im letzten Jahr als Liste*:

Elia (13)

Enea (10)

Leo (10)

Matteo (10)

Nino (9)

Gian (8)

Leano (7)

Lino (7)

Mattia (7)

Mauro (7)

Milo (7)

Nico (7)

Aurelio (6)

Diego (6)

Ennio (6)

Finn (6)

Laurin (6)

Nando (6)

Gino (5)

Liam (5)

Nelio (5)

Noah (5)

Valerio (5)

*Bei gleicher Anzahl der Vergaben werden alle gleichplatzierten Vornamen aufgeführt. Die Liste kann deshalb mehr als 20 Namen umfassen.