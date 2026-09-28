Panorama

Im Oktober steht wieder ein Vollmond bevor. Wann er seinen Höhepunkt erreicht und was dabei am Himmel geschieht.

Der Mond durchläuft im Laufe eines Monats verschiedene Phasen. Bei Vollmond ist seine von der Sonne beschienene Seite von der Erde aus nahezu vollständig zu sehen. Doch wann genau ist im Oktober 2026 Vollmond?

Wann ist der Vollmond im Oktober 2026?

Der Vollmond fällt auf Montag, 26. Oktober 2026. Seinen astronomischen Höhepunkt erreicht er um 5.11 Uhr. Für Beobachterinnen und Beobachter erscheint die Mondscheibe jedoch auch in den Stunden davor und danach nahezu vollständig beleuchtet. Ob sie gut zu sehen ist, hängt vor allem von der Bewölkung und den örtlichen Sichtverhältnissen ab.

Wie entsteht ein Vollmond?

Ein Vollmond entsteht, wenn sich Sonne und Mond von der Erde aus gesehen am Himmel gegenüberstehen. Das Sonnenlicht beleuchtet dabei nahezu vollständig jene Mondhälfte, die der Erde zugewandt ist. Deshalb erscheint die Mondscheibe hell und rund.

Die Mondbahn ist gegenüber der Erdbahn um die Sonne leicht geneigt. Deshalb zieht der Mond bei Vollmond in der Regel oberhalb oder unterhalb des Erdschattens vorbei. Nur bei einer ausreichend genauen Ausrichtung kann er in den Erdschatten eintreten, sodass es zu einer Mondfinsternis kommt.

Von einem Vollmond bis zum nächsten vergehen durchschnittlich rund 29,5 Tage. Dieser Zeitraum wird als synodischer Monat bezeichnet. Deshalb fällt das Ereignis nicht jeden Kalendermonat auf den gleichen Tag. Der nächste Vollmond ist am 24. November 2026 um 15.53 Uhr.