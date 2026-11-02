Beim Absturz eines Privatflugzeugs im US-Bundesstaat Florida sind am Sonntag, 1. November, neun Menschen gestorben. US-Verkehrsminister Sean Duffy bestätigte, dass niemand an Bord überlebte. Die Maschine war vom texanischen Austin zu den Bahamas unterwegs.

Dashcam filmt den Absturz neben einer Strasse

Die Aufnahmen zeigen, wie das Flugzeug steil zu Boden fällt und beim Aufprall neben einer befahrenen Strasse in einem Feuerball aufgeht. Anschliessend steigt dichter schwarzer Rauch auf. Der Lokalsender Fox 13 veröffentlichte Dashcam-Bilder, die der Nachrichtenagentur Storyful von Aki Kuusisto zur Verfügung gestellt wurden.

Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA stürzte der Learjet 60 gegen 12.50 Uhr Ortszeit nahe Cresthaven im Palm Beach County ab. Ziel des Fluges war der Flughafen North Eleuthera auf den Bahamas.

Was ist zur Absturzursache bekannt?

Die Ursache ist bislang nicht geklärt. Laut dem Flugtrackingdienst Flightradar24, der Funkaufnahmen ausgewertet hat, meldete die Besatzung vor dem Absturz Vereisung und Turbulenzen. Kurz darauf berichtete sie von einem schnellen Sinkflug. Ob und welche Rolle die Wetterbedingungen spielten, müssen die Ermittlungen klären.