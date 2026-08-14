Ventilatoren im Kassensturz-Test: 50-Franken-Modell schlägt die Konkurrenz

Panorama

Zehn Standardventilatoren wurden von «Kassensturz» und «Saldo» getestet. Nur ein Gerät erhielt die Note «gut» – und der Testsieger gehört zu den günstigeren Modellen. Aktuell gibt es aber einen Haken.

Steigen im Sommer die Temperaturen in der Wohnung, verspricht ein Standventilator schnelle Abkühlung. Doch welches Gerät sorgt für einen angenehmen Luftstrom, ohne dabei übermässig laut zu werden? Die Konsumentensendung «Kassensturz» von SRF und das Konsumentenmagazin «Saldo» haben zehn Standventilatoren im Labor untersuchen lassen.

Günstiger Ventilator von Interdiscount gewinnt den Test

Als einziges Gerät erreicht der Intertronic «Standventilator Stand Fan» das Gesamturteil «gut». Mit der Schlussnote 5,0 setzt sich das Modell der Interdiscount-Eigenmarke an die Spitze.

Zum Testzeitpunkt kostete der Standventilator 49.95 Franken. Gemäss den Testergebnissen zeigte das Gerät in keiner der untersuchten Kategorien eine grössere Schwäche. Positiv bewertet wurden unter anderem der gleichmässige und gut ausgerichtete Luftstrom sowie der vergleichsweise leise Betrieb.

Das Ergebnis zeigt zugleich: Ein guter Ventilator muss nicht zwingend besonders teuer sein. Mehrere deutlich kostspieligere Geräte landeten hinter dem Testsieger.

Auch die Plätze zwei und drei sind günstig

Auf dem zweiten Platz folgt der Standventilator von Proklima beziehungsweise Voltomat. Das bei Bauhaus angebotene Gerät kostete im Test 25.95 Franken und erhielt die Gesamtnote 4,6.

Die gleiche Note erreichte der Stand-Umluftventilator von Fertraso. Mit einem damaligen Preis von 39.90 Franken belegt er den dritten Platz.

Damit gehören die drei bestplatzierten Geräte gleichzeitig zu den günstigeren Ventilatoren im Test. Die Preise beziehen sich allerdings auf den Zeitpunkt der Erhebung und können sich inzwischen geändert haben.

Dieser Ventilator eignet sich besonders fürs Schlafzimmer

Wer den Ventilator nachts verwenden möchte, sollte neben der Leistung vor allem auf die Lautstärke achten. Hier stellten die Tester deutliche Unterschiede fest.

Als leisestes Modell erwies sich der «Finn» von Stadler Form. Auch die Ventilatoren von Philips und Novamatic arbeiteten vergleichsweise leise. Der Lucci Air von Hornbach war dagegen das lauteste Gerät im Test.

Eine gute Bewertung beim Geräusch reichte für den Stadler Form Finn allerdings nicht für einen Spitzenplatz. Wegen des besonders strengen Sicherheitstests wurde das Gerät um eine ganze Note abgewertet und erreichte in der Gesamtwertung noch die Note 4,1.

Philips erhält wegen strengem Sicherheitstest die Note «ungenügend»

Für die Sicherheitsprüfung verwendete das Labor einen künstlichen Prüffinger. Damit wurde untersucht, ob ein Finger durch das Schutzgitter in die Nähe der Rotorblätter gelangen könnte. Laut SRF wurde dabei bewusst strenger geprüft, als es die geltende EU-Norm verlangt.

Bei den Modellen von Stadler Form und Philips passte der Prüffinger durch das Gitter. Beide Geräte erhielten deshalb einen Abzug von einer ganzen Note. Der Philips CX2550/00 fiel dadurch auf die Gesamtnote 3,9 und das Urteil «ungenügend» zurück.

Philips und Stadler Form kritisierten gegenüber «Kassensturz» die strengere Prüfmethode. Philips erklärte, dass das Modell die geltenden EU-Anforderungen erfülle und nach Einschätzung des Unternehmens sicher sei.

Auch beim Kipptest gab es Abzüge. Besonders schlecht schnitt der Ventilator «Blanc» von Manor ab: Beim Umfallen wurden das Gehäuse und ein Sicherungsbolzen stark beschädigt. Manor nahm das Modell nach Angaben von SRF aus dem Sortiment.

Beim Stromverbrauch schneiden alle Ventilatoren gut ab

Beim Energieverbrauch gab es dagegen keine grossen Probleme. Alle zehn Geräte erhielten in dieser Kategorie eine gute Bewertung. Selbst bei einem täglichen Betrieb von zehn Stunden falle der Stromverbrauch laut den Testern vergleichsweise gering aus.

Zwei der getesteten Ventilatoren benötigten allerdings auch im Standby-Modus Strom. Die Empfehlung von «Kassensturz» lautet deshalb: Wird der Ventilator nicht gebraucht, sollte der Stecker gezogen werden.

Ist der Testsieger aktuell noch erhältlich?

Zum Testzeitpunkt wurde der Intertronic «Standventilator Stand Fan» für 49.95 Franken angeboten. Ein aktueller Check der «Südostschweiz» am 14. August 2026 zeigt jedoch: Die frühere Produktseite bei Interdiscount führt inzwischen nur noch zur allgemeinen Ventilatoren-Übersicht.

Ob das genaue Testsieger-Modell noch in einzelnen Filialen erhältlich ist, lässt sich dadurch nicht feststellen. Wer sich für das Gerät interessiert, sollte die Verfügbarkeit deshalb direkt bei Interdiscount erfragen. Der genannte Preis ist als Testpreis und nicht als aktuelles Angebot zu verstehen.

Quelle: «Kassensturz»/SRF und «Saldo», Standventilatoren-Test vom 23. Juni 2026. Preise und Verfügbarkeiten können sich geändert haben.