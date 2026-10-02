Panorama

Starkregen und heftige Gewitter ziehen am Freitag über weite Teile Spaniens. An der Mittelmeerküste galt am Vormittag zeitweise die höchste Warnstufe Rot.

Der spanische Wetterdienst AEMET warnt am Freitag, 2. Oktober 2026, in zahlreichen Landesteilen vor Starkregen und Gewittern. Am Vormittag galt in Teilen von Tarragona und Castellón die höchste Warnstufe Rot. Nach deren Ablauf bestehen in mehreren Regionen weiterhin erhöhte Warnungen. Neben grossen Regenmengen sind örtlich Hagel und starke bis sehr starke Windböen möglich.

Unwetter in Spanien aktuell: Höchste Warnstufe galt in Tarragona

An der südlichen Küste von Tarragona galt am Freitagvormittag die höchste Warnstufe Rot. AEMET warnte dort vor bis zu 90 Millimetern Regen innerhalb einer Stunde und 250 Millimetern innerhalb von zwölf Stunden. Dieselben Werte galten für die Nord- und Südküste von Castellón.

Die rote Warnung endete um 11.59 Uhr. An der südlichen Küste Tarragonas bleiben jedoch kräftige Niederschläge möglich. Ab 12 Uhr gilt eine Warnung vor bis zu 50 Millimetern Regen innerhalb einer Stunde und 100 Millimetern innerhalb von zwölf Stunden. Sie dauert bis in die Nacht auf Samstag.

Kräftige Niederschläge werden auch für die Region Valencia vorhergesagt. An der nördlichen und südlichen Küste sind am Freitagabend bis zu 50 Millimeter pro Stunde möglich. Die Zwölf-Stunden-Menge kann dort 80 Millimeter erreichen.

Weitere Schwerpunkte liegen in Alicante und Murcia. An der Nordküste von Alicante sind bis zu 50 Millimeter pro Stunde möglich, an der Südküste bis zu 40 Millimeter. Für mehrere Gebiete in Murcia gelten ebenfalls Warnungen vor Mengen von bis zu 40 Millimetern pro Stunde.