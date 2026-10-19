Panorama

Starkregen und Gewitter halten Mallorca in Atem. Am Montag gelten weiterhin Unwetterwarnungen. Auch am Dienstag sind kräftige Schauer möglich. Wo Feriengäste besonders aufpassen sollten.

Das Höhentief «Adam» sorgt auf Mallorca für eine gefährliche Wetterlage. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor örtlichen Überschwemmungen und plötzlich anschwellenden Bächen. Besonders kritisch ist die Lage dort, wo Böden bereits durch vorangegangenen Regen gesättigt sind. Die zwischenzeitliche rote Aemet-Warnung wurde in der Nacht auf Montag, 19. Oktober, auf Orange herabgesetzt.

Welche Regionen auf Mallorca sind betroffen?

Die Warnungen erfassen am Montagvormittag alle fünf Wetterwarnzonen der Insel. Dazu gehören auch zahlreiche bekannte Ferienorte:

Warngebiet Beispiele für Orte in der Zone Süden und Südwesten Palma, Calvià, Andratx und Llucmajor Osten und Llevant genannt Manacor, Santanyí, Felanitx und Son Servera Norden und Nordosten Alcúdia, Pollença, Muro und Capdepera Inselinneres Inca, Sineu und Binissalem Serra de Tramuntana Sóller, Deià und Valldemossa Übersicht der Regionen und Orte

Die Zuordnung zu einer Warnzone bedeutet nicht, dass jeder genannte Ort bereits überschwemmt ist. Sie beschreibt das Gebiet, für das eine Wettergefahr angekündigt ist.