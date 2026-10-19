Das Höhentief «Adam» sorgt auf Mallorca für eine gefährliche Wetterlage. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor örtlichen Überschwemmungen und plötzlich anschwellenden Bächen. Besonders kritisch ist die Lage dort, wo Böden bereits durch vorangegangenen Regen gesättigt sind. Die zwischenzeitliche rote Aemet-Warnung wurde in der Nacht auf Montag, 19. Oktober, auf Orange herabgesetzt.
Welche Regionen auf Mallorca sind betroffen?
Die Warnungen erfassen am Montagvormittag alle fünf Wetterwarnzonen der Insel. Dazu gehören auch zahlreiche bekannte Ferienorte:
Warngebiet
Beispiele für Orte in der Zone
Süden und Südwesten
Palma, Calvià, Andratx und Llucmajor
Osten und Llevant genannt
Manacor, Santanyí, Felanitx und Son Servera
Norden und Nordosten
Alcúdia, Pollença, Muro und Capdepera
Inselinneres
Inca, Sineu und Binissalem
Serra de Tramuntana
Sóller, Deià und Valldemossa
Übersicht der Regionen und Orte
Die Zuordnung zu einer Warnzone bedeutet nicht, dass jeder genannte Ort bereits überschwemmt ist. Sie beschreibt das Gebiet, für das eine Wettergefahr angekündigt ist.
Die auf Aemet-Daten beruhende Übersicht von «Wetter Mallorca» nennt für den Süden und Osten am Montagvormittag örtlich bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde. Für zwölf Stunden werden dort bis zu 160 Liter pro Quadratmeter als Warnwerte angegeben. Das sind erwartete Mengen, keine bereits gemessenen Niederschläge.
Was ist für Dienstag und Mittwoch zu erwarten?
Für Dienstag, 20. Oktober, erwartet Aemet eine allmähliche Abnahme der instabilen Wetterlage. Auf den Balearen können insbesondere in der ersten Tageshälfte dennoch örtlich starke oder sehr starke Schauer auftreten.
Die offizielle Ortsprognose für Palma zeigt auch am Dienstag Regen. Für Mittwoch, 21. Oktober, ist dort nach aktuellem Stand eine deutlich trockenere Entwicklung mit zeitweise bewölktem Himmel angekündigt. Diese Prognose gilt für Palma und lässt sich nicht unverändert auf jeden Teil der Insel übertragen.
Was Feriengäste jetzt beachten sollten
Die Balearenregierung hat den Unterricht für Montag auf Mallorca, Ibiza und Formentera vorsorglich ausgesetzt. Die Behörden empfehlen, unnötige Fahrten zu vermeiden und Abstand zu überschwemmungsgefährdeten Bereichen zu halten.
Überflutete Strassen und Bachläufe sollten weder zu Fuss noch mit dem Auto durchquert werden. Gerade die zeitweise trockenen Bachbetten, die sogenannten Torrents, können bei Starkregen gefährlich werden.
Vor Ausflügen lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Aemet-Warnkarte. Wer einen Flug gebucht hat, sollte zusätzlich den Status direkt bei seiner Airline kontrollieren.
Stand: Montag, 19. Oktober 2026, morgens. Wetterwarnungen und Prognosen können sich kurzfristig ändern.