Unwetter am Flughafen Zürich: Zahlreiche Flüge fallen aus

Panorama

Heftige Gewitter beeinträchtigten am Freitag den Betrieb am Flughafen Zürich. Zahlreiche Flüge fallen aus, weitere Verbindungen sind teils erheblich verspätet.

Ein Unwetter sorgte am Freitag am Flughafen Zürich für grosse Einschränkungen. Gewitterzellen und Blitze in der Nähe des Flughafens führten zeitweise zu Unterbrüchen bei der Abfertigung. Flüge wurden annulliert, andere starteten mit deutlicher Verspätung.

Flughafen Zürich: Zahlreiche Flugausfälle wegen Unwetter

Bis Freitagmittag mussten nach Angaben von Swiss 27 Flüge ab und nach Zürich gestrichen werden. Rund 3100 Passagierinnen und Passagiere waren davon betroffen. Bei weiteren Flügen rechnete die Airline mit Verspätungen von bis zu drei Stunden. Gleichzeitig waren zusätzliche Ausfälle im weiteren Tagesverlauf nicht ausgeschlossen. Auf den Abfluglisten des Flughafens sind im Laufe des Tages zahlreiche Verbindungen als «Annulliert» gekennzeichnet. Da sich der Flugstatus kurzfristig ändern kann, sollten Reisende den aktuellen Stand ihrer Verbindung vor der Fahrt zum Flughafen überprüfen. Eine Übersicht ist hier auf der Webseite des Flughafen Zürichs zu finden.

Blitze stoppten die Arbeit auf dem Vorfeld

Blitzeinschläge in der Nähe des Flughafens führten zu Unterbrüchen bei der Abfertigung. Aus Sicherheitsgründen mussten die Mitarbeitenden zeitweise das Vorfeld verlassen und Abstand zu Flugzeugen sowie anderen metallischen Einrichtungen halten.

Während dieser Unterbrüche konnten Maschinen weder be- und entladen noch betankt oder für den nächsten Flug abgefertigt werden. Die dadurch entstandenen Verzögerungen konnten sich auch im weiteren Tagesverlauf auf den Flugbetrieb auswirken.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtete, wurde zudem das Instrumentenlandesystem (ILS) der Piste 14 beschädigt. Mehrere ankommende Maschinen mussten dem Bericht zufolge ihren Landeanflug abbrechen oder Warteschleifen fliegen. Ein Flug aus Madrid wurde nach Mailand umgeleitet, eine Verbindung aus Istanbul wich nach München aus.