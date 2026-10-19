Panorama

Brennende Gebäude, geplünderte Geschäfte und Zusammenstösse mit der Polizei: Die Ausschreitungen in Frankreich haben eine längere Vorgeschichte. Begonnen hat die Protestbewegung an Schulen.

Die Bilder aus Frankreich zeigen massive Zerstörungen. Bei den landesweiten Demonstrationen am Samstag, 17. Oktober, kam es in mehreren Städten zu schweren Ausschreitungen. Betroffen waren unter anderem Paris, Lyon und Marseille. Dabei gingen Hunderttausende Menschen friedlich auf die Strasse, während Gruppen Geschäfte plünderten, Feuer legten und die Polizei angriffen. Was treibt die Menschen auf die Strassen? Hinter den Protesten stehen mehrere Anliegen – von schlechteren Lernbedingungen bis zur Sorge, dass das Einkommen für den Alltag nicht mehr reicht.

Angefangen hat es mit blockierten Schulen

Ein Ausgangspunkt der Bewegung liegt in Créteil südöstlich von Paris. Dort errichteten Schülerinnen und Schüler Mitte September eine erste Blockade. Die Proteste verbreiteten sich zunächst in weitere Vororte und erreichten schliesslich auch besser ausgestattete Schulen in den Innenstädten. Eltern, Studierende und Lehrergewerkschaften schlossen sich an. Im Zentrum stand die Forderung nach besseren Bildungschancen.

Wie konkret die Probleme sind, zeigt auch die Reaktion des französischen Bildungsministeriums: Es will Unterrichtsausfälle verringern, die Ausstattung der Schulen verbessern und den Schultag besser organisieren. Weitere Themen sind eine verständlichere Bildungs- und Berufsorientierung sowie mehr Mitsprache für Jugendliche.

Inzwischen geht es auch um Löhne und hohe Preise

Die Mobilisierung reicht mittlerweile über die Schulen hinaus. Für die Demonstrationen vom 17. Oktober unterstützte der Gewerkschaftsbund CGT ausdrücklich Forderungen nach höheren Löhnen und Renten, niedrigeren Preisen und einer besseren öffentlichen Versorgung.