Die Bilder aus Frankreich zeigen massive Zerstörungen. Bei den landesweiten Demonstrationen am Samstag, 17. Oktober, kam es in mehreren Städten zu schweren Ausschreitungen. Betroffen waren unter anderem Paris, Lyon und Marseille. Dabei gingen Hunderttausende Menschen friedlich auf die Strasse, während Gruppen Geschäfte plünderten, Feuer legten und die Polizei angriffen. Was treibt die Menschen auf die Strassen? Hinter den Protesten stehen mehrere Anliegen – von schlechteren Lernbedingungen bis zur Sorge, dass das Einkommen für den Alltag nicht mehr reicht.
Angefangen hat es mit blockierten Schulen
Ein Ausgangspunkt der Bewegung liegt in Créteil südöstlich von Paris. Dort errichteten Schülerinnen und Schüler Mitte September eine erste Blockade. Die Proteste verbreiteten sich zunächst in weitere Vororte und erreichten schliesslich auch besser ausgestattete Schulen in den Innenstädten. Eltern, Studierende und Lehrergewerkschaften schlossen sich an. Im Zentrum stand die Forderung nach besseren Bildungschancen.
Wie konkret die Probleme sind, zeigt auch die Reaktion des französischen Bildungsministeriums: Es will Unterrichtsausfälle verringern, die Ausstattung der Schulen verbessern und den Schultag besser organisieren. Weitere Themen sind eine verständlichere Bildungs- und Berufsorientierung sowie mehr Mitsprache für Jugendliche.
Inzwischen geht es auch um Löhne und hohe Preise
Die Mobilisierung reicht mittlerweile über die Schulen hinaus. Für die Demonstrationen vom 17. Oktober unterstützte der Gewerkschaftsbund CGT ausdrücklich Forderungen nach höheren Löhnen und Renten, niedrigeren Preisen und einer besseren öffentlichen Versorgung.
Der Aufruf richtete sich an Jugendliche, Beschäftigte sowie Pensionierte. Damit trafen unterschiedliche Alltagssorgen aufeinander: die Bedingungen im Klassenzimmer ebenso wie die finanzielle Belastung von Haushalten.
Warum eskalieren die Demonstrationen?
Die Forderungen der Protestbewegung erklären nicht automatisch die Brandstiftungen und Plünderungen. Wer für einzelne Taten verantwortlich ist und welche Motive dahinterstehen, muss jeweils ermittelt werden.
Die französische Regierung macht unter anderem gewaltbereite Gruppen aus dem äussersten linken Spektrum sowie Kriminelle für die Ausschreitungen verantwortlich. Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Gewalt, erkannte aber zugleich die Sorgen friedlicher Demonstrierender wegen hoher Preise und schlechterer öffentlicher Dienstleistungen an.
Gleichzeitig steht das Vorgehen der Polizei in der Kritik. Bereits vor dem Wochenende hatte Human Rights Watch einen übermässigen Gewalteinsatz gegen demonstrierende Jugendliche beanstandet. Die Auseinandersetzung betrifft damit auch die Frage, wie der Staat auf die Proteste reagiert.
Was die Regierung bereits angekündigt hat
Für die Schulen stellte das Bildungsministerium am 8. Oktober den raschen Einsatz von mehr als 3000 Vertretungslehrpersonen in Aussicht. Hinzu kommen zusätzliche Rekrutierungen und Mittel für kurzfristige Vertretungen.
Bis zum 23. Oktober können Jugendliche ihre Schwierigkeiten und Vorschläge ausserdem in einer nationalen Onlinebefragung schildern. Die Ergebnisse sollen Ende Oktober vorgestellt werden. Damit liegt ein konkreter nächster Termin vor, an dem sich zeigen kann, welche Antworten auf die Anliegen der Schülerinnen und Schüler folgen.