Unlustige Witze: Das sind die schlechtesten Witze

Panorama

Manche Witze sind so schlecht, dass gerade das ihren Reiz ausmacht. Diese 20 unlustigen Witze liefern Flachwitze, Wortspiele und Pointen, bei denen Augenrollen praktisch garantiert ist.

Während ausgeklügelter Humor von einer überraschenden Pointe lebt, reichen bei einem richtig schlechten Witz oft ein simples Wortspiel, eine absurde Antwort oder eine Pointe, die man schon lange vor ihrem Ende kommen sieht. Wer diese Art Humor schätzt, dürfte bei den folgenden Exemplaren auf seine Kosten kommen.

20 unlustige Witze: Schlechter wird es kaum