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Unlustige Witze: Das sind die schlechtesten Witze
Manche Witze sind so schlecht, dass gerade das ihren Reiz ausmacht. Diese 20 unlustigen Witze liefern Flachwitze, Wortspiele und Pointen, bei denen Augenrollen praktisch garantiert ist.
Während ausgeklügelter Humor von einer überraschenden Pointe lebt, reichen bei einem richtig schlechten Witz oft ein simples Wortspiel, eine absurde Antwort oder eine Pointe, die man schon lange vor ihrem Ende kommen sieht. Wer diese Art Humor schätzt, dürfte bei den folgenden Exemplaren auf seine Kosten kommen.
20 unlustige Witze: Schlechter wird es kaum
- Was sagt die Wand zur anderen Wand? – Wir treffen uns an der Ecke.
- Warum nimmt der Computer eine Jacke mit? – Weil er Windows offen hat.
- Warum ist der Kalender gestresst? – Weil seine Tage gezählt sind.
- Was macht ein Elektriker am Strand? – Er sucht Anschluss.
- Was sagt die Null zur Acht? – Schicker Gürtel.
- Was macht ein Besen nach Feierabend? – Er kehrt heim.
- Warum hat der Kühlschrank keine Freunde? – Weil er ziemlich kühl ist.
- Warum ging die Tomate über die Strasse? – Weil sie auf die andere Seite wollte.
- Was macht ein Lineal im Fitnessstudio? – Es misst sich mit den anderen.
- Warum hat das Buch schlechte Laune? – Weil es ständig zugeschlagen wird.
- Was macht ein Schuh im Büro? – Er tritt seine Stelle an.
- Was sagt das Sofa zum Sessel? – Setz dich doch.
- Warum ist der Spiegel so selbstbewusst? – Weil er sich jeden Tag selbst sieht.
- Was macht ein arbeitsloser Koch? – Er rührt sich nicht.
- Warum geht der Staubsauger früh schlafen? – Der Tag hat ihn ausgesaugt.
- Warum war der Kleiderschrank beleidigt? – Man hatte ihn einfach stehen lassen.
- Was sagt ein leerer Parkplatz? – Nichts. Es steht ja niemand da.
- Warum ist der Tisch kein guter Läufer? – Weil er vier Beine hat und trotzdem stehen bleibt.
- Warum hat der Bleistift seinen Job gekündigt? – Er wollte einen Schlussstrich ziehen.
- Was ist schlimmer als ein schlechter Witz? – Noch einer.