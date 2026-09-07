Ulrich Siegmund: Frau, Kinder, Karriere – Der AfD-Politiker im Porträt

Panorama

Ulrich Siegmund gehört aktuell zu den bekanntesten AfD-Politikern. Was über seine Frau, seine Tochter und seinen beruflichen Werdegang bekannt ist.

Die AfD ist klare Siegerin der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund erreicht sie laut vorläufigem Endergebnis 43,8 Prozent. Was ist über seine Karriere und privat über ihn bekannt?

Ulrich Siegmund im Steckbrief: Alter, Frau, Kinder

Name: Markus Ulrich Siegmund

Alter: 35, geboren am 25. Oktober 1990

Geburtsort: Havelberg

Wohnort: Tangermünde

Familie: verheiratet mit Julia Siegmund, eine leibliche Tochter

Ausbildung und berufliche Karriere

Nach einer Ausbildung zum Kaufmann im Gross- und Aussenhandel arbeitete Siegmund unter anderem im Vertrieb und als Key Account Manager. Von 2013 bis 2016 studierte er Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaftslehre und schloss mit einem Bachelor of Arts ab.

Später machte er sich selbständig und war unter anderem im Geschäft mit Duftstoffen und Lösungen zur Raumbeduftung tätig. In seinen veröffentlichungspflichtigen Angaben wird die REIMA Vertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG in Berlin genannt, an der Siegmund beteiligt ist. Für seine Tätigkeit im Handel und Vertrieb sind zwischen 2020 und 2023 Einkünfte verschiedener Stufen ausgewiesen. Für 2020, 2022 und 2023 sind Einkünfte der Stufe 3 bis 50'000 Euro angegeben, 2021 waren es Einkünfte der Stufe 2 bis 24'000 Euro. Zudem gehört er dem Aufsichtsrat des Jobcenters Stendal an. Während der Corona-Pandemie baute Siegmund seine Präsenz in den sozialen Medien stark aus. Mittlerweile hat sein TikTok-Kanal mehr als 800'000 Follower.

Potsdam-Treffen und Vorwürfe der Vetternwirtschaft

Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt wird vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Siegmund selbst geriet im November 2023 wegen seiner Teilnahme an einem Treffen in Potsdam in die Kritik, bei dem der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, über «Remigration» sprach.

Später wurde Siegmund im Zusammenhang mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft innerhalb der AfD genannt. Sein Vater arbeitete Medienberichten zufolge im Berliner Bundestagsbüro eines Parteikollegen und soll dafür zeitweise mehr als 7500 Euro monatlich erhalten haben.

Mit Material von Keystone-SDA