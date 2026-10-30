U2 kehren 2027 auf die grossen Konzertbühnen zurück. Mit ihrer «The Greatest Show On Earth World Tour» reist die irische Rockband durch Lateinamerika und Europa. Insgesamt sind bislang 23 Konzerte in zehn Städten angekündigt. Neben bekannten Songs dürfte die Band auch neue Musik aus ihrem kommenden Album «Carnaval de Luz» präsentieren. Schweizer Fans müssen sich allerdings vorerst auf eine Reise ins Ausland einstellen.
U2 Tour 2027: Aktuell kein Konzert in der Schweiz angekündigt
Die Europatournee von U2 beginnt am 26. April 2027 in Stockholm. Anschliessend stehen Auftritte in Paris, Lissabon, Amsterdam, London, Berlin und Mailand auf dem Programm. Insgesamt sind zwölf Konzerte in sieben europäischen Städten geplant. Als Vorband begleitet die britische Rockband Wolf Alice die Tournee.
Die bislang veröffentlichten Konzerttermine bilden allerdings noch nicht den vollständigen Tourplan ab. U2 haben weitere Auftritte in Spanien angekündigt. Auch Konzerte in Nordamerika sollen folgen. Ob die Band ihre Tournee um Auftritte in der Schweiz erweitert, ist derzeit nicht bekannt. U2 haben bestätigt, dass bereits an einer Fortsetzung der Tournee im Jahr 2028 gearbeitet wird. Den Abschluss soll die Band in ihrer Heimat Irland feiern.
U2 Konzerte 2027: Diese Auftritte liegen nahe an der Schweiz
Schweizer Fans, die U2 2027 live erleben möchten, können auf Konzerte im benachbarten Ausland ausweichen. Besonders interessant sind die beiden Auftritte in Mailand am 5. und 6. Juli 2027 im San Siro. Auch Paris steht mit zwei Konzerten am 5. und 8. Mai 2027 im Stade de France auf dem Tourplan.
Eine weitere Möglichkeit bietet das Konzert am 30. Juni 2027 im Berliner Olympiastadion. Dabei handelt es sich um den einzigen bislang angekündigten Deutschlandauftritt der Band. Weitere europäische Konzerte finden in Stockholm, Lissabon, Amsterdam und London statt:
26. April 2027: Stockholm, Schweden – Strawberry Arena
28. April 2027: Stockholm, Schweden – Strawberry Arena
5. Mai 2027: Paris, Frankreich – Stade de France
8. Mai 2027: Paris, Frankreich – Stade de France
27. Mai 2027: Lissabon, Portugal – Estádio da Luz
5. Juni 2027: Amsterdam, Niederlande – Johan Cruijff ArenA
6. Juni 2027: Amsterdam, Niederlande – Johan Cruijff ArenA
18. Juni 2027: London, Grossbritannien – Tottenham Hotspur Stadium
19. Juni 2027: London, Grossbritannien – Tottenham Hotspur Stadium
30. Juni 2027: Berlin, Deutschland – Olympiastadion
5. Juli 2027: Mailand, Italien – San Siro
6. Juli 2027: Mailand, Italien – San Siro
Der Ticketvorverkauf für die Europakonzerte beginnt bereits am 2. November 2026 für bestimmte Mitglieder von U2.com. Am 4. November erhalten Visa-Karteninhaber Zugang zu einem weiteren Presale. Der Artist Presale startet bei Ticketmaster am 5. November um 10 Uhr Ortszeit. Interessierte können sich bereits bei Ticketmaster registrieren und bis zu drei Konzerte auswählen. Eine Anmeldung garantiert allerdings noch keine Tickets. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am 6. November. Für das Konzert in Lissabon gibt es keinen Artist Presale.
Neues U2-Album erscheint im November 2026
Die Welttournee fällt mit einem besonderen Jubiläum zusammen: U2 feiern 2026 ihr 50-jähriges Bestehen. Am 13. November 2026 erscheint mit «Carnaval de Luz» das 16. Studioalbum der Band. Es umfasst zwölf neue Songs und ist das erste Album mit neuem Material seit neun Jahren.
Einen Vorgeschmack liefert die Single «The Greatest Show On Earth», die gemeinsam mit Brian Eno komponiert wurde. Welche Stücke Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. auf ihrer Tournee 2027 tatsächlich spielen werden, ist noch nicht bekannt.
Vor den Europakonzerten treten U2 bereits in Lateinamerika auf. Zwischen Februar und März 2027 sind elf Shows in Mexiko-Stadt, São Paulo und Buenos Aires geplant. Zahlreiche sind bereits als ausverkauft gemeldet. Als Vorband ist dort Beck angekündigt.