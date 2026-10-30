U2 kehren 2027 auf die grossen Konzertbühnen zurück. Mit ihrer «The Greatest Show On Earth World Tour» reist die irische Rockband durch Lateinamerika und Europa. Insgesamt sind bislang 23 Konzerte in zehn Städten angekündigt. Neben bekannten Songs dürfte die Band auch neue Musik aus ihrem kommenden Album «Carnaval de Luz» präsentieren. Schweizer Fans müssen sich allerdings vorerst auf eine Reise ins Ausland einstellen.

U2 Tour 2027: Aktuell kein Konzert in der Schweiz angekündigt

Die Europatournee von U2 beginnt am 26. April 2027 in Stockholm. Anschliessend stehen Auftritte in Paris, Lissabon, Amsterdam, London, Berlin und Mailand auf dem Programm. Insgesamt sind zwölf Konzerte in sieben europäischen Städten geplant. Als Vorband begleitet die britische Rockband Wolf Alice die Tournee.

Die bislang veröffentlichten Konzerttermine bilden allerdings noch nicht den vollständigen Tourplan ab. U2 haben weitere Auftritte in Spanien angekündigt. Auch Konzerte in Nordamerika sollen folgen. Ob die Band ihre Tournee um Auftritte in der Schweiz erweitert, ist derzeit nicht bekannt. U2 haben bestätigt, dass bereits an einer Fortsetzung der Tournee im Jahr 2028 gearbeitet wird. Den Abschluss soll die Band in ihrer Heimat Irland feiern.

U2 Konzerte 2027: Diese Auftritte liegen nahe an der Schweiz

Schweizer Fans, die U2 2027 live erleben möchten, können auf Konzerte im benachbarten Ausland ausweichen. Besonders interessant sind die beiden Auftritte in Mailand am 5. und 6. Juli 2027 im San Siro. Auch Paris steht mit zwei Konzerten am 5. und 8. Mai 2027 im Stade de France auf dem Tourplan.