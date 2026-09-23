Panorama

Nach rund vier Jahren Ehe haben sich Elyas M'Barek und seine Frau Jessica getrennt. Die US-Amerikanerin ist selbst als Model und Schauspielerin tätig und lebte viele Jahre in New York.

Elyas M'Barek (44) und seine Frau Jessica gehen getrennte Wege. Sein Medienanwalt Christian Schertz bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), die beiden hätten sich «bereits vor geraumer Zeit getrennt». Wann genau die Beziehung endete und was die Gründe dafür sind, ist nicht bekannt.

Jessica M'Barek wuchs in Kalifornien auf

Jessica Riso M'Barek wurde 1988 geboren und wuchs mit ihrem Bruder Joey in Kalifornien auf. Nach der Schule zog sie nach New York, wo sie von der Agentur Wilhelmina Models unter Vertrag genommen wurde.

Neben ihrer Arbeit als Model übernahm sie auch kleinere Rollen als Schauspielerin. 2016 war sie in einer Folge der US-Serie «Blue Bloods» sowie im Film «Gender Bender» zu sehen. Zwei Jahre später folgte ein Auftritt in der Dramaserie «Dietland». Zudem war sie 2017 in Deutschland in einem Werbespot für Kinder Bueno zu sehen.

Elyas und Jessica M'Barek heirateten 2022

Im September 2022 heirateten Jessica Riso und Elyas M'Barek auf Ibiza. Jessica nahm danach den Nachnamen M'Barek an. Später lebte das Paar gemeinsam in New York. M'Barek hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und gewährte nur vereinzelt Einblicke in die Beziehung.

Von New York zurück nach Deutschland

Im Frühjahr 2026 kündigte M'Barek an, New York gemeinsam mit seiner Frau verlassen zu wollen. «Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort», sagte er damals. Jessica wolle ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt arbeiten. «Wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie.»