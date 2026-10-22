Panorama

Tom Skerritt spielte in «Top Gun», «Alien» und «Picket Fences»: Tom Skerritt ist mit 93 Jahren gestorben. Seine Familie hat sich zur Todesursache des US-Schauspielers geäussert.

Tom Skerritt ist tot. Der Schauspieler starb am Mittwoch, 21. Oktober, im Alter von 93 Jahren. Das teilte seine Familie in einer Erklärung mit, über die unter anderem ABC News berichtet. Mit seinen Rollen in Film und Fernsehen wurde Skerritt über mehrere Generationen hinweg bekannt.

Was ist über Tom Skerritts Todesursache bekannt?

Nach Angaben seiner Familie starb Skerritt eines natürlichen Todes. Eine konkrete Erkrankung nennt die von ABC News wiedergegebene Mitteilung nicht.

Die Angehörigen zeigten sich tief betroffen. In ihrer Erklärung erinnerten sie neben seiner Schauspielkarriere besonders an seinen Humor, seine Neugier, seine Grosszügigkeit und die Liebe, die er seiner Familie entgegenbrachte.

In «Top Gun» spielte er neben Tom Cruise

Eine seiner bekanntesten Rollen übernahm Skerritt 1986 in «Top Gun»: Als Flugausbilder Mike «Viper» Metcalf stand er neben Tom Cruise vor der Kamera.

Bereits 1979 war er in Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker «Alien» als Raumschiffkapitän Dallas zu sehen. Zu seinen weiteren bekannten Filmen gehören «MAS*H» und «Magnolien aus Stahl». Seine Filmkarriere hatte schon 1962 mit «War Hunt» begonnen.

Einen Emmy gewann er mit «Picket Fences»

Auch im Fernsehen hinterliess Skerritt seine Spuren. In der Serie «Picket Fences», im deutschsprachigen Raum als «Picket Fences – Tatort Gartenzaun» bekannt, verkörperte er Sheriff Jimmy Brock.