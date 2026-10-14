Panorama

Eine 22-jährige Frau ist nach einem Sturz durch eine Oberlichtkuppel in Einsiedeln gestorben. Ein ebenfalls schwer verletzter Mann befindet sich inzwischen in stabilem Zustand.

Der Unfall ereignete sich am 3. Oktober während eines öffentlichen Anlasses an der Spitalstrasse in Einsiedeln. Zwei Personen stürzten durch eine Oberlichtkuppel auf dem Dach einer Gewerbehalle rund vier Meter in die Tiefe. Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen.

22-jährige Frau stirbt nach schwerem Sturz in Einsiedeln

Nach dem Sturz wurden die beiden Personen mit Rettungshelikoptern in ausserkantonale Spitäler gebracht. Die 22-Jährige erlag in der darauffolgenden Woche ihren schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte.

Der Mann befindet sich inzwischen in «stabilem Zustand». Das erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ursache des Unfalls in Einsiedeln noch unbekannt

Wie es zu dem Sturz durch die Oberlichtkuppel kam, ist bisher nicht bekannt. Die genauen Umstände des Unfalls bleiben damit bisher offen.

(Mit Material von Keystone-SDA)