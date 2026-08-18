Tödlicher Unfall in Aeschlen ob Gunten: Autofahrer (57) kracht in Mauer

Panorama

Bei einem schweren Selbstunfall in Aeschlen ob Gunten im Berner Oberland ist ein 57-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Als mögliche Ursache steht ein medizinisches Problem im Raum.

Am Montagnachmittag ist es in Aeschlen ob Gunten zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 57-jähriger Schweizer verlor auf der Aeschlenstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer.

Autofahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Nach dem Unfall leiteten anwesende Personen sofort Rettungsmassnahmen ein. Auch die alarmierten Einsatzkräfte versuchten, den Fahrer zu retten.

Für den 57-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern auch ein Ambulanzteam, ein Helikopter der Rega sowie die Feuerwehren Thun und Sigriswil.



Medizinisches Problem könnte Unfall ausgelöst haben

Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch nicht abschliessend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern könnte ein medizinisches Problem eine Rolle gespielt haben.

Die genauen Umstände des Unfalls werden nun untersucht. Die Ermittlungen laufen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland.

Wegen der Rettungs-, Bergungs- und Unfallarbeiten blieb der betroffene Abschnitt der Aeschlenstrasse während mehrerer Stunden vollständig gesperrt